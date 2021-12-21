Erzurum'un 4 ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye, Çat, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aziziye'de taşımalı eğitim görülen 32 okulda, Çat'ta taşımalı okulların, Karaçoban'da merkez okullar hariç taşımalı ve mahalle statüsündeki köy okullarının, Karayazı'da ise resmi ve özel okulların tamamında bugün eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

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