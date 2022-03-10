Erzurum'un 3 ilçesinde yarın eğitime ara verildi

Erzurum'un 3 ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde kamu ve özel okulların tamamında cuma günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.