Erzurum'un 3 ilçesinde okullar tatil edildi - Haberler

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Erzurum'un 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Erzurum'un 3 ilçesinde okullar tatil edildi

ERZURUM'da kar yağışı sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edildi.

ERZURUM'da kar yağışı sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Marta 2022 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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