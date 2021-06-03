Erzurum Uluslararası Curling Turnuvası ve olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapacak
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Erzurum Uluslararası Curling Turnuvası ve olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapacak

Erzurum Uluslararası Curling Turnuvası ve olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Erzurum'un, ağustos ayında Uluslararası Curling Turnuvası ve ekim ayında ise olimpiyat ön elemelerine ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Erzurum'un, ağustos ayında Uluslararası Curling Turnuvası ve ekim ayında ise olimpiyat ön elemelerine ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteğiyle Türkiye Curling Federasyonu organizesiyle düzenlenecek Uluslararası Curling Turnuvası'nın protokolü, Valilik Toplantı Salonu'nda imzalandı.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un tüm kış sporları branşlarında Türkiye'de öncü şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin, 1 katrilyon lirayı geçebilecek tesisleri Erzurum'a kazandırdığını kaydeden Memiş, "Bize düşen görev de bu tesisleri kullanmak. İlimiz 2 bin rakıma kurulmuş, muhteşem bir coğrafya. Yazın Antalya ve Bodrum neyse kış mevsiminin de Antalya ve Bodrum'u, Erzurum ve Palandöken'dir. Bunu kabul etmek lazım. Pandemiye rağmen dolu dolu bir sezon yaşadık. Bütün otellerimiz ve kayak tesislerimiz hakikaten görülmeye değer." diye konuştu.

Erzurum olarak uluslararası bütün organizasyonlara talip olduklarını vurgulayan Memiş, "Bütün branşlara da talibiz. Sadece kışın değil yazın da talibiz. Erzurum'da FIFA standartlarında 20 saha var. Bunlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarda bile yok." ifadelerini kullandı.

Kentin spor yatırımlarına dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Eskiden tesis ve benim zamanımda oynayacak futbol topu bulunmuyordu, şimdi tesis sorunu hiç yok. Ne var, başarılı olmak durumundayız. Hem amatör branşlarda hem de profesyonel kulüplerde biz Erzurum'da başarılı olabilecek altyapıya fazlasıyla sahibiz. Bizim daha çok sporcuyla başarılı olmamız lazım. Bu anlamda bütün kurumların daha fazla organizasyon yapması lazım. Tesis ve her şey var. Un var, şeker var, su var o zaman helva yapacağız."

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ise 2020'nin aralık ayında Erzurum'da yapılması planlanan Dünya Curling Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.

İlerleyen aylarda Erzurum'un büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağını söyleyen Şebin, "Dünya Curling Federasyonu, 3 önemli müsabakayı Türkiye'de düzenleme sözü verdi. 1-16 Ekim tarihlerinde 34 ülkeden sporcuların katılımıyla olimpiyat elemeleri Erzurum'da yapılacak. Bu, kış sporlarında bu seviyede en üst segment olan bir müsabaka, Türkiye'de ilk kez yapılıyor." diye konuştu.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven de Erzurum'da 5-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak Uluslararası Curling Turnuvası'na 15 ülkeden yaklaşık 120 sporcunun katılacağını, bunu Türkiye'nin ve Erzurum'un tanıtımı açısından çok önemli bulduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından turnuva protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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Erzurum Uluslararası Curling Turnuvası ve olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
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