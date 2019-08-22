ERZURUM Türkiye'de üretim durdu, Erzurum'da göletler balık kaynıyor

22.08.2019 11:30

Türkiye'de üretim durdu, Erzurum'da göletler balık kaynıyor

Kavurucu sıcakların etkili olduğu ülke genelinde havuz balıkçılığı durma noktasına gelinirken, Erzurum'da 1800 ile 2400 rakımda bulunan gölet ve havuzlar balıkçılık devam ediyor. Kuzgun ve Demirdöven Baraj Gölleri'nde 7, değişik ilçelerde 21 kara havuzunda su sıcaklığı 18 derecenin üzerine çıkmadığı için balık üretimi devam ediyor. Yıllık üretimin bin 570 tona yakın olduğu Erzurum'da yapımları devam eden baraj göllerinde de balıkçılık yapılması planlanıyor. Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar, yeni ilave edilecek tesislerde yıllık üretimin 10 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Rakımı ve bulunduğu konum sebebiyle Türkiye'nin en serin kentlerinden biri olan Erzurum, balık üretimi için en verimli kentlerin başında geliyor. Su sıcaklığının 18 dereceyi geçmediği Erzurum'da 7'si Kuzgun ve Demirdöven baraj gölünde, 21 ise değişik ilçelerde kurulan kara havuzlarında alabalık üretimi durmadı. Ülke genelinde sıcak havanın etkili olması sebebiyle şu an sadece Erzurum'da alabalık üretimi devam ediyor. Su sıcaklığının 18-19 derecenin üzerine çıkmadığı için Erzurum'un su ürünleri yetiştiriciliği için uygun olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, 2200 ile 2400 rakımdaki çiftliklerde üretimin devam ettiğini kaydetti. Akar, Erzurum'un en büyük özelliği su sıcaklığının 18-19 dereceye geçmemesi. Bu sıcaklık üretim için oldukça iyi. Şu anda su yetiştiriciliğinin devam ettiği tek il Erzurum. Diğer illerde su sıcaklığı arttığı için üretim yaz aylarında duruyor. Erzurum'un yüksek rakımı sebebiyle üretim hiç bir zaman durmuyor dedi.

KUZGUN'DAN JAPONYA'YA İHRACAT

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Kuzgun Baraj gölündeki 6 tesiste Vali Okay Memiş'le birlikte incelemelerde bulunan Akar, burada üretilen alabalıkların iç pazarın yanısıra Japonya'ya da ihraç edildiğini kaydetti. Üretilen alabalıkların Trabzon'a gönderildiğini burada fileto haline getirildikten sonra Japonya'ya gönderildiğini kaydeden Akar, üretimi artırmak için çalıştıklarını kaydetti. Erzurum'da halen Kuzgun Baraj gölünde 6, Demirdöven Baraj gölünde ise bir tesiste su ürünleri yetiştiriciliği yapıldığını, 10 ilçede ise karada kurulan havuzlarda üretimin devam ettiğini belirten Akar, yeni tesis kurmak isteyenlerin müracaatta bulunduklarını söyledi. Yapımı devam eden İspir Arkon Baraj gölünde su ürünleri yetiştiriciliği için 14 müracaat aldıklarını ifade eden Akar, Ayvalı ve Güllübağ baraj göllerinde ne kadarlık alanda üretime izin verileceği konusunda DSİ'nin kararını beklediklerini kaydetti. Akar, yeni kurulacak çiftliklerle birlikte Erzurum'da su ürünleri yetiştiriciliği kapasitesini 10 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

ERZURUM BALIK ÜRETİMİNDE SÖZ SAHİBİ

Ağustos ayıyla birlikte Türkiye'nin bir çok kentinde üretimin durduğunu belirten Vali Okay Memiş, Erzurum'un rakımı ve bulunduğu topağrafya sebebiyle balıkçılığın devam ettiğini kaydetti. Sadece Kuzgun Barajı'nda yıllık bin 500 tona yakın alabalık üretildiği bilgisini veren Vali Memiş, Erzurum'un yılda yaklaşık 2 bintonluk bir üretimi var. Biz Erzurum'da balıkçılık yapıyoruz. Üretilen balıklar ülke genelinde tüketiliyor. Bu konuda söz sahibi konumundayız diye konuştu.

Kaynak: DHA