Erzurum, tüm sporlarda kamp merkezi olmaya aday

YUNUS HOCAOĞLU - İklim, ulaşım ve konaklama açısından kışın kayakçılar, yazın da futbol kulüplerinin gözdesi haline gelen Erzurum, bütün spor dallarında kamp merkezi olmayı hedefliyor.

Kışın kayak başta olmak üzere kış sporları meraklılarının gözdesi olan Palandöken Dağı'nın eteklerinde 5 yıl önce Erzurum Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yazın da kampa gelen çok sayıda futbol takımını ağırlıyor.

Her yıl özellikle kışın binlerce yerli ve yabancı turist ile sporcuyu ağırlayan Erzurum, yazın da 2800 rakımdaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yer alan 7500 metrekarelik 11 çim sahasıyla futbol kulüplerine ev sahipliği yapıyor.

Havalimanına 17, şehir merkezine ise 3 kilometre uzaklıkta olan Palandöken, eteklerinde barındırdığı kamp merkeziyle her yıl sayısı artan futbol takımlarıyla yaz kış spor imkanı sağlıyor.

Futbol takımlarının söz konusu bu imkanlardan yaralanmasına ve yeni sezona güç depolayarak hazırlanmasına katkı veren Erzurum, tertemiz havası, ulaşım ve konaklama imkanları, yüksek rakımın sporcular üzerindeki olumlu etkisi dolayısıyla dikkati çekiyor.

Tarihi eserleri, mistik yapısı ve doğal güzellikleriyle ayrı bir güzellik sunan, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilen Erzurum, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yanı sıra şehrin içindeki çok sayıda spor tesisiyle yurt içi ve yurt dışından gelen futbol, judo, kick boks, atletizm, basketbol, güreş başta olmak üzere bütün spor branşlarında sporcuların kamp merkezi olmayı amaçlıyor.

Şehir bu sayede hem sporun yaygınlaşmasını hem turizmin 12 aya yayılmasını hem de ekonomiye katkı sunmak istiyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Doğu Anadolu ve Erzurum için önemli proje olduğunu söyledi.

Palandöken Dağı'nın oldukça yüksek rakımda bulunduğunu belirten Sekmen, yaz aylarında dağdaki otellerin boş kalmaması ve yüksek rakımı değerlendirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Oteller yazın da doluyor

Sekmen, Palandöken'in kışın kayağın merkezi olduğunu dile getirerek, "Futbol sahalarını yaptıktan sonra kışın dolu olan otellerimiz yazın da dolmaya başladı. Şu anda takımlarımızın taleplerini otellerin dolu olması nedeniyle karşılayamaz duruma geldik." dedi.

İhtiyacı daha çok karşılamak için Palandöken Dağı'na yeni otel projeleri geliştirdiklerini ifade eden Sekmen, "Kışın kayak turizminde büyük gelişmeler oldu ve burayı biz aldığımızda dağa gelen turist sayısı 5 yılda 10 kat arttı. Hedefimiz Konaklı Kayak Merkezi'ni de hareketlendirerek Palandöken ile Konaklı arasında yeni kayak pistleri oluşturmak." diye konuştu.

Sekmen, Palandöken'in kışın olduğu gibi son yıllarda futbol takımları nedeniyle yazın da dolduğunu anlatarak, "Hedefimiz Erzurum'u sadece futbolda değil tüm spor dallarında yüksek irtifa kamp alanı yapmak. Bu şehri tenis, basketbol voleybol, güreş, boks, judo, yüzme ve atletizm gibi birçok spor dalında kamp merkezi haline getireceğiz. Yüksek rakımda hazırlık yapmak isteyenlere ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Gelen takımlar memnun ayrılıyor"

Son yıllarda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin futbol takımlarınca tercih edildiğine işaret eden Sekmen, gelen takımların çok iyi sahalarda yeni sezona hazırlandığını söyledi.

Sekmen, şöyle devam etti:

"Burada 20'ye yakın FIFA standartlarına uygun çim saha var. Gelen takımlar memnun ayrılıyor ve her geçen yıl sayılarında büyük artış oluyor. Her yıl 50'nin üzerinde takım burada kamp yapıp yeni sezona hazırlanıyor. İklim şartları, sahalar ve otellerin yakın olması takımlara büyük avantaj sağlıyor. Bu zamana kadar sadece futbol takımları kamp yapıyordu ama bundan sonraki beklentilerimiz diğer spor dallarındaki sporcuların da burada kamp yapması."

"Ulaşım ve iklim açısından çok rahat"

2018-2019 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele ettiğini ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımların şehre geldiğini hatırlatan Sekmen, söz konusu takım yöneticilerinin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni çok beğendiğini aktardı.

Sekmen, "Buraları görünce hepsi çok şaşırdı." diyerek, şunları kaydetti:

"Yöneticiler 'Erzurum varken biz niye dışarıya gidiyoruz, kamplarımızı burada yapalım.' dediler. Tahmin ediyorum onlar da bu yıl ve gelecek yıllarda kamplarını burada yapacak. Çünkü ulaşım ve iklim açısından çok rahat. Sıcak yerlerde sporcular rahat edemeyebilir ama Erzurum kamp yapılacak nadir yerlerden birisi."

Erzurum'a gelen takımların mutlu ayrılıp yeniden kampa geldiğini hatta yabancı takımların da kamp için bu şehri tercih ettiğini anlatan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl İran ve Arap ülkelerinden kamp için futbol takımları bekliyoruz. Gelenler buradan mutlu ayrılıyor çünkü kamp alanı şehirle iç içe ve bütün imkanlar var. Bu sezondan itibaren dörtlü turnuvalar düzenlemek üzere gelen takımlar hazırlık maçları da yapabilecek. İnşallah gelecek yıllarda Avrupa ve Rusya'dan da birçok takım burada kamp yapabilecek."

Kaynak: AA