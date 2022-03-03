Erzurum, TÜBİTAK proje başvurularında Türkiye üçüncüsü oldu - Haberler

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Erzurum, TÜBİTAK proje başvurularında Türkiye üçüncüsü oldu

AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Erzurum, TÜBİTAK proje başvurularında Türkiye üçüncüsü oldu

Erzurum'un, TÜBİTAK'ın düzenlediği hem Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması hem de Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında bölgede birinci, Türkiye'de ise üçüncü olduğu bildirildi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un, TÜBİTAK'ın düzenlediği hem Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması hem de Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında bölgede birinci, Türkiye'de ise üçüncü olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Türkiye geneli 25 bin 095 başvurudan 1796'sının Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan yapıldığı belirtildi.

Erzurum'dan bu yarışmaya 2019'da 598, 2020'de 606, 2021'de 1088, 2022'de ise 1796 başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, böylelikle kentinin proje başvuru sayısını bir önceki yıla göre %61 artırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenlere, okul yöneticilerine, Ar-Ge birimine ve öğrencilere teşekkür ederek, "Hedefimiz eğitimde her alanda ilk 10'da olabilmek. Bu yarışmaların temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Araştırma, Türkiye, Erzurum, Lise, Güncel, Haberler

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