Erzurum TKDK'ya rekor hibe başvurusu
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Erzurum TKDK'ya rekor hibe başvurusu

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Erzurum TKDK'ya rekor hibe başvurusu

Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü 2021 Ocak ayında ilan edilen IPARD-II 10.Başvuru Çağrı dönemini rekor hibe başvurusu ile tamamladı.

Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü 2021 Ocak ayında ilan edilen IPARD-II 10.Başvuru Çağrı dönemini rekor hibe başvurusu ile tamamladı.

TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü IPARD-II 10. Başvuru Çağrı döneminde et ve süt üretimi, et ve süt işleme, peynir altı suyu işleme, balık işleme ve meyve-sebze işleme alanlarında toplam yatırım tutarı 189 milyon TL olan 40 adet proje başvurusu aldı.

IPARD-II 10. Başvuru Çağrı Dönemi hakkında değerlendirmelerde bulunan TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü; kurumuzun Ocak 2021 tarihinde çağrı ilanını duyurmasıyla birlikte pandemi kurallarına uygun olarak potansiyel faydalanıcılara yönelik tanıtım faaliyetlerine başlandığını belirtti. Erzurum'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üretici örgütleri, sanayicilerimiz ve çiftçilerimizin yer aldığı yüz yüze ve on-line olarak toplantılar düzenlendi. Ayıca çağrı ilanından haberdar olmayan vatandaşımızın kalmaması adına sms yolu ile yaklaşık 50 bin kişiye bilgilendirme mesajı gönderildi.

Özlü; et ve süt üretimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında toplam yatırım tutarı 72 milyon TL olan 28 proje, et ve süt ürünleri işleme, peynir altı suyu işleme, balık işleme ve meyve-sebze işleme sektörleri kapsamında ise toplam yatırım tutarı 117 milyon TL olan 12 adet proje alındığını belirtti. Bu projelere yüzde 40 ila 70 arasında hibe desteği sağlanacağını ifade eden Özlü; projelerin İl Koordinatörlüğümüz uzmanlarınca ivedilikle incelemeleri yapılarak en kısa sürede sözleşmelerinin imzalanacağını ifade etti. - ERZURUM

Erzurum TKDK'ya rekor hibe başvurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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