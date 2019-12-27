Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı'ndan üyelerine indirim jesti

27.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:10

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, üyelerine yönelik geçen yıl başlattığı üye aidatlarına zam yapmama kararını bu yılda devam ettirme kararı aldı. Ayrıca Borsa'ya ait kantar hizmetlerinde geçen sene yapılan % 50 indirim bu yılda aynen devam edecek.



Ekonomide dengelenme sürecinin önemli bir adımı olan ve üyelerinin içinde bulunduğu ekonomik sürecin bir nebze azaltılması, kamu ve özel sektör dayanışmasının kısa sürede başarı getirmesi adına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu bazı kararlar aldı. Üyelerine yönelik hizmetler kalemi ile kantar ve laboratuvar ücretlerinde herhangi bir artış getirilmedi ve kantar hizmetlerinde ortalama yüzde 50 indirime gidildi. Ayrıca Borsa Yönetim Kurulu üye aidatlarında da herhangi bir artışa gidilmediği açıklandı.



Ekonomik süreçte kayda değer iyileşme elde etmek amacıyla görüşülen ve borsa meclisinin gündeminde de ele alınan kararlar, hem üyelerin hem de Erzurum esnafının içinde bulunduğu bu zorlu süreci bir nebze de olsa rahatlatmak adına borsa hizmet kalemlerinde hiçbir artışa gitmedi. Aksine kantar hizmetlerinde yaklaşık yüzde 50 indirime gidildi.



BAŞKAN ORAL: ÜYE AİDATLARINA 2020 YILI İÇİN ARTIŞ YAPMADIK



Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Üyelerimizin içinde bulunduğu sıkıntıları azaltma noktasında borsa olarak bazı çalışmalar yaptıklarını kaydederek "



Borsa Yönetim Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda ele aldığımız ve borsa meclisi tarafından da onaylanan karar çerçevesinde, Erzurum'da bulunan tüm esnafımız ve borsa üyelerimizin faydalanacağını düşündüğümüz tüm hizmet kalemleri başta olmak üzere, laboratuvar ve kantar hizmetlerinde yeni yıl için hiçbir artışa gitmeyerek, kantar hizmetlerinde geçen sene yaptığımız % 50 oranında indirimi devam ettirme kararı aldık. Borsa üyelerinin yıllık aidat bedellerinde Yönetim Kurulunun kararı ve meclis üyelerinin de onayı ile artış yapılmaması yönünde karar aldık. Yasa gereği, hükümetin Asgari Ücret Komisyonunda alacağı karara bağlı olarak artış gösteren ve bu çerçevede belirlenen üye aidatlarından sadece 5. derece grubundaki üyeler hariç herhangi bir artış yapmadık. 5. derece grubu üyelerinin üyelik aidat bedellerinin ise Asgari Ücret Komisyonu kararı sonrasın da yeniden ele alınacağını" sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA