Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,25 ila 31,80 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 25,25 ila 31,80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG25,2531,8026,19HTS
İnek SütüKG0,901,000,95HMS
Kaşar PeynirKG11,8011,8011,80HTS
PatatesKG0,970,970,97HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış