Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 ila 45,60 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 ila 45,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|33,00
|45,60
|43,52
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|31,80
|31,80
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış