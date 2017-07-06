Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 ila 45,60 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31,80 ila 45,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG33,0045,6043,52ESKS
Et BüyükbaşKG31,8031,8031,80HTS
Civil PeynirKG13,0013,0013,00HTS
Kaşar PeynirKG17,0017,0017,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış