Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,34 ila 60,19 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,34 ila 60,19 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,3460,1928,41ESKS
Et BüyükbaşKG31,8031,8031,80HTS
KavurmaKG34.9554.0036,11ESKS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış