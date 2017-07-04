Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22.0046,3032,56ESKS
Kaşar PeynirKG19,0019,0019,00HTS
Yağlı PeynirKG12,5012,5012,50HTS
İnek SütüKG2,002,002,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış