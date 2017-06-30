Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 45,60 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 45,60 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22.0045,6028,77ESKS
Et BüyükbaşKG25,0028,2227,64HMS
ET KüçükbaşKG25,0025,0025,00HMS
İnek SütüKG1,001,001,00HTS
Civil PeynirKG13,0015,0013,12HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Müstahsil Satış