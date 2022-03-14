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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 68,25 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 68,25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,7286,0068,25HTS
Lor peyniriKg22,0022,0022,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haberler

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