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Erzurum Ticaret Borsası

AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 65,26 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 65,26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg50,00110,2565,26HTSG
Tavuk etiKg28,5035,3029,76HTS
Kaşar peyniriKg59,5059,5059,50HTS
Lor peyniriKg14,0014,0014,00HTS
Kuru soğanKg2,502,502,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Tavuk, Ekonomi, Haberler

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