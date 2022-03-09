Erzurum Ticaret Borsası
AA - Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 64 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 64 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|64,00
|64,00
|64,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|66,13
|59,98
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|55,01
|60,21
|57,83
|HTS
|Patates
|Kg
|1,75
|2,00
|1,88
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,75
|2,00
|1,88
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi