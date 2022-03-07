Erzurum Ticaret Borsası
AA, Muhammet Mutaf - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|67,72
|67,72
|67,72
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|42,14
|42,25
|42,19
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|34,00
|48,00
|36,56
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|54,46
|60,07
|56,16
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|60,13
|80,00
|64,81
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Muhammet Mutaf - Güncel