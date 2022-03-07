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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Muhammet Mutaf - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,7267,7267,72HTS
Göğermiş peynirKg42,1442,2542,19HTS
Civil peynirKg34,0048,0036,56HTS
Kaşar peyniriKg54,4660,0756,16HTS
TereyağıKg60,1380,0064,81HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Ticaret, Erzurum, Güncel, Haberler

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