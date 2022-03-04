Erzurum Ticaret Borsası
AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,10 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|69,80
|99,00
|81,10
|EBKS
|Et Küçükbaş
|KG
|64,00
|64,00
|64,00
|EBKS
|Göğermiş Peynir
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
EBKS: Et Balık Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Sagip Sezginer - Güncel