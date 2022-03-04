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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,10 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG69,8099,0081,10EBKS
Et KüçükbaşKG64,0064,0064,00EBKS
Göğermiş PeynirKG40,0040,0040,00HTS
Civil PeynirKG32,0032,0032,00HTS

EBKS: Et Balık Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Ticaret, Erzurum, Güncel, Haberler

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