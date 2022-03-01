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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru soğanKG1,502,001,75HTS
PatatesKG3,004,003,89HTS
Yağlı PeynirKG30,0030,0030,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Ticaret, Erzurum, Güncel, Haberler

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