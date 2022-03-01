Erzurum Ticaret Borsası
AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru soğan
|KG
|1,50
|2,00
|1,75
|HTS
|Patates
|KG
|3,00
|4,00
|3,89
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Sagip Sezginer - Güncel