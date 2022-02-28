Erzurum Ticaret Borsası
AA, Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,62 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,62 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|67,62
|67,62
|67,62
|HTS
|Patates
|Kg
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Nohut
|Kg
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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