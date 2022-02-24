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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 91,29 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 91,29 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg89,0093,0091,29HTS
Yağlı peynirKg35,0039,5036,47HTS
İnek sütüKg4,004,004,00HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, İnek, Ekonomi, Haberler

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