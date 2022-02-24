Erzurum Ticaret Borsası
AA, Selami Küçükoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 91,29 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 91,29 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|89,00
|93,00
|91,29
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|35,00
|39,50
|36,47
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|4,00
|4,00
|4,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, İnek, Ekonomi, Haberler
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