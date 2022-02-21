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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,7267,7267,72HTS
Ayçiçek yağıKg27,0027,0027,00HTS
İnek sütüKg4,504,504,50HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, İnek, Ekonomi, Haberler

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