Erzurum Ticaret Borsası
AA, İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 54,98 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 54,98 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|45,00
|67,72
|54,34
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|54,98
|54,98
|54,98
|HTS
|Buğday unu
|Kg
|7,90
|7,90
|7,90
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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