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Erzurum Ticaret Borsası

AA, İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 54,98 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 54,98 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg45,0067,7254,34HTS
Kaşar peyniriKg54,9854,9854,98HTS
Buğday unuKg7,907,907,90HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler

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