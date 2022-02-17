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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 4,78 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 4,78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg4,005,504,78HTS
Kuru soğanKg2,002,752,44HTS
Lor peyniriKg9,009,009,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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