Erzurum Ticaret Borsası
AA, Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 4,78 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 4,78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|4,00
|5,50
|4,78
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,00
|2,75
|2,44
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|9,00
|9,00
|9,00
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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