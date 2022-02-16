Erzurum Ticaret Borsası
AA, Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 79,26 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 79,26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|61,00
|90,00
|79,26
|HTS
|Patates
|Kg
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|45,50
|45,50
|45,50
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|29,41
|29,41
|29,41
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|17,00
|60,00
|30,12
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Tavuk, Ekonomi, Haberler
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