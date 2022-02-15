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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,64 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,64 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg69,80122,0076,64ESKS
Et küçükbaşKg64,0064,0064,00ESKS
TereyağıKg70,0075,0074,44HTS
Kaşar peyniriKg46,5069,5054,78HTS
Yağlı peynirKg30,0031,5030,84HTS
Civil peyniriKg21,7621,7621,76HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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