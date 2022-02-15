Erzurum Ticaret Borsası
AA, Muhammet Mutaf - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,64 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,64 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|69,80
|122,00
|76,64
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|64,00
|64,00
|64,00
|ESKS
|Tereyağı
|Kg
|70,00
|75,00
|74,44
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|46,50
|69,50
|54,78
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|30,00
|31,50
|30,84
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|21,76
|21,76
|21,76
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500