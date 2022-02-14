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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 83,67 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 83,67 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg74,0095,0083,67HTS
Et büyükbaşKg48,0050,0049,13HTS
Tavuk etiKg20,0035,0023,42HTS
Kaşar peyniriKg62,0062,0062,00HTS
Yağlı peynirKg30,0033,0731,31HTS
PatatesKg3,009,003,07HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Tavuk, Ekonomi, Haberler

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