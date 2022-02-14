Erzurum Ticaret Borsası
AA, Muhammet Mutaf - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 83,67 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 83,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|74,00
|95,00
|83,67
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|50,00
|49,13
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|20,00
|35,00
|23,42
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|62,00
|62,00
|62,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|30,00
|33,07
|31,31
|HTS
|Patates
|Kg
|3,00
|9,00
|3,07
|HTS
AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Tavuk, Ekonomi, Haberler
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