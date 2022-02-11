Erzurum Ticaret Borsası
AA, İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı 11 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı 11 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|13,86
|18,42
|15,28
|HTS
|Bulgur
|Kg
|11,00
|11,00
|11,00
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|15,00
|18,50
|15,23
|HTS
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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