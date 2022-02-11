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Erzurum Ticaret Borsası

AA, İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı 11 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) bulgurun kilogramı 11 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg13,8618,4215,28HTS
BulgurKg11,0011,0011,00HTS
Kuru fasulyeKg15,0018,5015,23HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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