Erzurum Ticaret Borsası
AA, Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 55 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|55,00
|55,00
|HTS
|Kuru incir
|Kg
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Kuru üzüm
|Kg
|22,50
|22,50
|22,50
|HTS
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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