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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 55 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 55 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg55,0055,0055,00HTS
Kuru incirKg38,0038,0038,00HTS
Kuru üzümKg22,5022,5022,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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