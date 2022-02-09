Erzurum Ticaret Borsası
AA, Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 77,60 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 77,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|74,00
|80,00
|77,60
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|75,00
|75,00
|75,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|61,00
|61,00
|61,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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