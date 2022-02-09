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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 77,60 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 77,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg74,0080,0077,60HTS
TereyağıKg75,0075,0075,00HTS
Kaşar peyniriKg61,0061,0061,00HTS
Yağlı peynirKg40,0040,0040,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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