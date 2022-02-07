Erzurum Ticaret Borsası
AA, Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,94 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,94 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et küçükbaş
|Kg
|60,00
|70,03
|61,94
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|52,00
|70,00
|57,44
|HTS
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500