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Erzurum Ticaret Borsası

AA, Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,94 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 61,94 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et küçükbaşKg60,0070,0361,94HTS
Et büyükbaşKg52,0070,0057,44HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haber

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