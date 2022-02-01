Erzurum Ticaret Borsası
AA, İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 59,85 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 59,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|54,77
|60,09
|59,85
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|33,00
|45,00
|37,05
|EBKA
|Kuru fasulye
|Kg
|15,22
|15,22
|15,22
|HTS
|Nohut
|Kg
|14,00
|16,83
|16,65
|HTSG
|Kaşar peynir
|Kg
|50,00
|55,02
|52,39
|HTS
EBKA: Et Balık Kurumu Alış
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AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haber
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