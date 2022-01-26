Erzurum Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun kilogramı ortalama 11,32 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun kilogramı ortalama 11,32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Buğday unuKg10,0112,5511,32HTS
MakarnaKg8,459,518,97HTS
Mısır özü yağıKg29,9029,9029,90HTS
PatatesKg4,594,594,59HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri

Erzurum, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title