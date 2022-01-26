Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun kilogramı ortalama 11,32 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun kilogramı ortalama 11,32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Buğday unu
|Kg
|10,01
|12,55
|11,32
|HTS
|Makarna
|Kg
|8,45
|9,51
|8,97
|HTS
|Mısır özü yağı
|Kg
|29,90
|29,90
|29,90
|HTS
|Patates
|Kg
|4,59
|4,59
|4,59
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
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