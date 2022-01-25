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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,01 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,01 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg55,0055,0255,01HTS
Civil peynirKg29,9330,5630,05HTS
Kaşar peynirKg56,0660,1956,68HTS
Lor peynirKg11,1111,1111,11HTS
Yağlı peynirKg24,0030,0024,55HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri

Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Haber

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