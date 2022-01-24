Erzurum Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,01 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,01 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg46,0046,0646,01HTS
SosisKg80,0080,0080,00EBKS
SalamKg47,9280,0064,93EBKS
SucukKg57,4195,0081,38EBKS
Tavuk etiKg24,0027,2326,24EBKS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

EBKS: Et Balık Kurumu Satış

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri

Erzurum, Ticaret, Tavuk, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title