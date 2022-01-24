Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,01 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,01 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|46,00
|46,06
|46,01
|HTS
|Sosis
|Kg
|80,00
|80,00
|80,00
|EBKS
|Salam
|Kg
|47,92
|80,00
|64,93
|EBKS
|Sucuk
|Kg
|57,41
|95,00
|81,38
|EBKS
|Tavuk eti
|Kg
|24,00
|27,23
|26,24
|EBKS
EBKS: Et Balık Kurumu Satış
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
Erzurum, Ticaret, Tavuk, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500