Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 55 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|55,00
|55,00
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|14,60
|15,17
|15,00
|HTSG
|Nohut
|Kg
|15,04
|15,04
|15,04
|HTSG
|Ayçiçek yağı
|Kg
|24,74
|25,19
|25,02
|HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi Haberleri