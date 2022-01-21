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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 55 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 55 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg55,0055,0055,00HTS
Kırmızı mercimekKg14,6015,1715,00HTSG

NohutKg15,0415,0415,04HTSG
Ayçiçek yağıKg24,7425,1925,02HTSG

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi Haberleri

Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haber

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