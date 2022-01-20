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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçeği yağının kilogramı ortalama 24,79 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçeği yağının kilogramı ortalama 24,79 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Ayçiçek yağıKg23,1925,1924,79HTS
Kırmızı mercimekKg9,609,609,60HTS

Kuru fasulyeKg15,2615,2615,26HTS
Kaşar peyniriKg50,6250,6250,62HTSG

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

Ticaret, Erzurum, Güncel, Haber

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