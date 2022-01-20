Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçeği yağının kilogramı ortalama 24,79 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçeği yağının kilogramı ortalama 24,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Ayçiçek yağı
|Kg
|23,19
|25,19
|24,79
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|9,60
|9,60
|9,60
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|15,26
|15,26
|15,26
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|50,62
|50,62
|50,62
|HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri