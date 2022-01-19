Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 48,61 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 48,61 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|47,00
|49,00
|48,61
|HMS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,65
|7,65
|7,65
|HTSG
|Ayçiçek Yağı
|Kg
|16,50
|18,65
|17,01
|HTSG
|Bulgur
|Kg
|4,54
|5,46
|4,69
|HTSG
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi Haberleri