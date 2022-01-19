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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 48,61 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 48,61 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg47,0049,0048,61HMS
Kırmızı mercimekKg7,657,657,65HTSG

Ayçiçek YağıKg16,5018,6517,01HTSG
BulgurKg4,545,464,69HTSG

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi Haberleri

Ayçiçek Yağı, Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Haber

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