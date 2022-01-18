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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 70 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 70 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg70,0070,0070,00HTS
Kaşar peynirKg40,0055,0041,04HTS

PirinçKg11,2511,2511,25HTS
NohutKg18,7518,7518,75HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

Ticaret, Erzurum, Pirinç, Güncel, Haber

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