Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 70 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 70 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|70,00
|70,00
|70,00
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|40,00
|55,00
|41,04
|HTS
|Pirinç
|Kg
|11,25
|11,25
|11,25
|HTS
|Nohut
|Kg
|18,75
|18,75
|18,75
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri