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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 57,63 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 57,63 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PirinçKg10,5418,0715,48HTS
BulgurKg6,0013,2011,76HTS

TereyağıKg55,0170,0057,63HTS
Yağlı peynirKg30,0030,0030,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri

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