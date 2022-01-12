Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 57,63 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 57,63 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Pirinç
|Kg
|10,54
|18,07
|15,48
|HTS
|Bulgur
|Kg
|6,00
|13,20
|11,76
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|55,01
|70,00
|57,63
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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