Erzurum Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 49 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 49 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg49,0049,0049,00HTS
PatatesKg2,502,502,50HTS

Civil peynirKg24,0024,0024,00HTS
Yağlı peynirKg24,0024,0024,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Ticaret Bakanı Muş: 'Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık.'

Ticaret Bakanı Muş: "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık."

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title