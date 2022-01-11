Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 49 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|49,00
|49,00
|49,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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