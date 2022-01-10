Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 46,18 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 46,18 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Bulgur
|Kg
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Tereyağı
|Koli
|39,81
|70,00
|46,18
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|55,00
|55,00
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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