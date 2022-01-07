Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 60,71 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 60,71 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,75
|67,72
|60,71
|HTS
|Yumurta
|Koli
|24,00
|38,45
|28,76
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|39,00
|44,00
|41,23
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri
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