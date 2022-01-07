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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 60,71 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 60,71 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg48,7567,7260,71HTS
YumurtaKoli24,0038,4528,76HTS
Et büyükbaşKg39,0044,0041,23HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri

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