Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 49,12 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 49,12 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|39,00
|70,00
|49,12
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|35,00
|68,22
|55,04
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|20,00
|45,00
|22,27
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri
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