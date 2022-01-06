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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 49,12 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 49,12 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg39,0070,0049,12HTS
Kaşar peynirKg35,0068,2255,04HTS
Lor peynirKg10,0010,0010,00HTS

Civil peynirKg20,0045,0022,27HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri

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