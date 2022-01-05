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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 57,65 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 57,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg44,4567,0057,65HTS
Kaşar peynirKg49,8957,0053,98HTS
Et küçükbaşKg43,0045,0043,87HTS

Civil peynirKg20,6045,0027,76HTS
Lor peynirKg10,2410,2410,24HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi Haberleri

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