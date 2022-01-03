Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|67,72
|67,72
|67,72
|HTS
|Tavuk eti
|KG
|11,00
|22,00
|14,25
|HTS
|Hindi eti
|KG
|28,00
|28,00
|???????28,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet