Erzurum Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG67,7267,7267,72HTS
Tavuk etiKG11,0022,0014,25HTS
Hindi etiKG28,0028,00???????28,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

İstanbul'da aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı

İstanbul'da aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı

 Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücretle ilgili bakanlık harekete geçti

Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücretle ilgili bakanlık harekete geçti

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title