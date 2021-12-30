Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 55 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|55,00
|55,00
|55,00
|HTS
|Kavurma
|Kg
|97,22
|97,22
|97,22
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|36,35
|36,35
|36,35
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|5,79
|5,79
|5,79
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet