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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 55 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 55 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg55,0055,0055,00HTS
KavurmaKg97,2297,2297,22HTS

Yağlı peynirKg36,3536,3536,35HTS
İnek sütüKg5,795,795,79HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri

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