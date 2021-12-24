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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,32 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg43,0060,0048,32ESKS
Et küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKS
ArpaKg2,252,662,40HMS
Ayçiçek yağıKg25,0025,0025,00HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi Haberleri

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