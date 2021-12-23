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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) alabalığın kilogramı 48,00 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) alabalığın kilogramı 48,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg38,0045,0041,00HMS
AlabalıkKg48,0048,0048,00HTS
İnek sütüKg2,002,002,00HMS
PatatesKg0,702,001,17HMS
BuğdayKg2,402,402,40HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi Haberleri

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